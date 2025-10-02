Sagra del Radicchio, week end dedicato alla tavola

È terminata l’attesa, con il via della XXIII Sagra del Radicchio e Fiera della Beata Vergine del Rosario di Bosco Mesola, in programma fino a lunedì 6 ottobre. Dopo settimane di preparativi e un intenso lavoro di squadra, l’evento più atteso dell’autunno mesolano apre le sue porte con un ricco cartellone di appuntamenti che uniscono gusto, tradizione, cultura e divertimento.

La sagra, organizzata dalla Pro Loco Bosco Aps con il patrocinio del Comune di Mesola e il sostegno delle associazioni e dei tanti volontari del territorio, conferma anche quest’anno il suo ruolo di punto di riferimento per la comunità, capace di valorizzare i prodotti locali e le radici agricole e culturali del territorio. Protagonista indiscusso sarà lo stand gastronomico del radicchio, vero cuore pulsante della manifestazione, che proporrà ogni sera piatti tipici e nuove ricette pensate per valorizzare i sapori autentici della zona. Ad accogliere i visitatori ci sarà la simpatica mascotte “Spicchio”, simbolo di genuinità e convivialità.

Il programma prevede serate musicali con band e DJ set, spettacoli, cene a tema e momenti di intrattenimento dedicati a tutte le età. Tra le novità del 2025, spiccano la Bosco Green Run – camminata non competitiva aperta a famiglie, sportivi e cittadini che sabato attraverserà il suggestivo territorio di Bosco Mesola.