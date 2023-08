Sagra del riso a Jolanda fino al 27 agosto

Ha preso il via giovedì scorso, con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro alla presenza di autorità civili e militari, la Sagra del Riso di Jolanda di Savoia. La kermesse dedicata al prodotto tipico del territorio è organizzata dalla Pro Loco Eventi ‘Le Venezie’ Aps con il patrocinio del Comune e animerà il paese sino al prossimo 27 agosto con l’immancabile stand gastronomico, l’area ristoro, musica live, luna park e tante altre iniziative. La giornata di oggi prevede un ricchissimo programma che prenderà via dal mattino alle 8 con la Gara di pesca amatoriale ‘Riso in Amo’, e il Gran premio Sagra del Riso – 10° Tour delle risaie, l’escursione più gara di medio fondo di mountain bike curata da Uisp Le Venezie. Alle 10 vi sarà la Giornata del Contoterzista, la dimostrazione di aratura con trattori antichi. Alle 15 è prevista l’iniziativa ‘Il meglio di Punta alla Stella 2023’, mentre alle 20 aprirà l’esposizione di aeromodellini (show volato e scuola di volo notturna) e prenderanno il via le corse di auto modellini su pista a cura di Ala Azzurra Volo Rc Ferrara. E ancora, alle 21.30 spazio alla musica con The Pitzbull Live e Bandzai Quartet Sax, il tutto condito dalle gag della compagnia dialettale ‘Il Teatro degli Stanchi’. Dalle 21 alle 23 vi sarà spazio per la tombola con ricchi premi. Tombola che tornerà alla stessa ora di lunedì.