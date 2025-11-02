Sagra della Castagna, torna la kermesse

Il 9 novembre, si terrà, per le vie del centro cittadino, tra piazza e corso Guercino, la Festa della Castagna, organizzata dalla Pro Loco allo scopo di "omaggiare le ricette delle nostre terre e la nostra storia".

Daniele Rubino, Presidente della Pro Loco Cento, racconta: "I nostri volontari saranno impegnati tutta la giornata in piazza per allestire lo stand gastronomico, con l’obiettivo di essere operativi già dalle 10.00".

"Il Programma della giornata - continua - prevede la presenza in tutto il Corso della tradizionale tappa autunnale del mercato della Versilia, degli amici dell’associazione maronai di Castel del Rio, con l’immancabile braciere per la cottura della castagne delle loro montagne, e il nostro stand, che proporrà prodotti a base di farina di castagne, realizzati con le antiche ricette centesi".

"E’ importante, per noi, poter tenere vive tradizioni e culture del territorio che, sempre più, stanno scomparendo a favore di una globalizzazione che è impossibile da fermare. Per questo motivo - conclude il Presidente -, la volontà dell’intero Consiglio, che ho l’onore di presiedere è di poter raccontare come in periodi decisamente poco favorevoli della vita quotidiana (le ricette a base di farina di castagne sostituivano nel periodo della guerra la mancanza o i costi insostenibili della farina di grano), i nostri nonni sapevano comunque districarsi. Pur in condizioni che, rapportate alla vita odierna così piena di agi, sembrano impensabili".

Francesco Diozzi