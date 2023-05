Sagra della fragola, il gran finale

Sarà un week-end conclusivo ricco di appuntamenti per la 28esima edizione della Sagra della Fragola di Lagosanto, organizzata da Pro Loco, col patrocinio del Comune e la fattiva collaborazione delle associazioni del territorio. Oggi, il programma prevede alle 10 al Circolo Auser, il workshop tenuto dagli esperti di Cadf sul tema ‘Acqua di qualità e abitudini virtuose per contrastare il cambiamento climatico’ Alle 15.30, presso la sala consiliare del Comune di Lagosanto, si terrà la cerimonia di premiazione del 24esimo Concorso Laghese di Narrativa e Poesia, categoria giovani, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, dalla Biblioteca comunale e dalla Cooperativa ‘Le Pagine’. Domani, invece, alla stessa ora, verranno premiati i vincitori della categoria adulti. In entrambi i momenti, la presentazione e l’accompagnamento musicale sarà curato da Linda Dugheria.