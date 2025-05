Sagra della fragola in festa: "Al traguardo dei 30 anni"

Compie trent’anni la sagra della fragola in programma a Lagosanto da venerdì prossimo e per tutto il week end, ed anche per quello a seguire. A presentare la 30ª edizione della kermesse laghese c’erano, ieri pomeriggio, il vice sindaco Giacomo Esposito e la presidente del consiglio con delega all’associazionismo Doriana Doria.

Proprio quest’ultima ha sottolineato con viva soddisfazione la storica sponsorizzazione dell’azienda Salvi Vivai, che da oltre cinquant’anni produce e vende piante di fragole. "I vivai sono conosciuti in tutta Italia ed anche a livello internazionale, dove esporta oltre il 75% della produzione – ha proseguito entrando nei dettagli – per la loro alta qualità e per l’innovazione costante, grazie anche alla continua ricerca varietale". Fragole che si potranno degustare e comprare presso uno stand con prodotti di altissima qualità provenienti dalla zona di Cesena. Il vicesindaco ha voluto ricordare il grande impegno della comunità di Lagosanto per questa manifestazione che vedrà venerdì 9 la cena delle classi e dei gruppi, iniziativa che si svolgerà nello stan gastronomico con al gruppo più numeroso un "meraviglioso gadget che verrà offerto dall’associazione Pro Loco".

Sabato ci sarà spazio dalle 10 di mattino ai giochi in legno, presso il parco adiacente il Circolo Auser, iniziativa per bambini ed adulti. Nel pomeriggio ci svolgerà la cerimonia di premiazione del 26° concorso nazionale laghese di Narrativa e Poesia, rivolto alle scuole e domenica la cerimonia riservata agli adulti. "Ringraziamo l’assessore alla cultura Alessia Bulgarelli - hanno detto i due rappresentanti comunali - per l’importante lavoro svolto nella preparazione del premio che facciamo anche ai suoi collaboratori. Un grazie anche a tutte le associazioni che si sono impegnate per la riuscita della manifestazione".

Si riprende il venerdì della prossima settimana con un’altra cena fra classi e gruppi sempre seguita da intrattenimento musicale al Pala- Auser. Sabato 17 sarà invece la volta di Fragolandia col convegno a tema agro-alimentare tenuto dalla aziende Salvi con giochi e attività legate a questo dolce frutto. A seguire presso l’azienda Salvi la presentazione del Parco delle Sculture "Orme nelle radici" al quale sarà possibile andare con un’apposito trenino. Ci sarà anche la mostra fotografica a cura del Cineclub "Coltivare integrazione: storie di donne tra terre, lavoro e diritti". Dalle 10 esposizione di auto d’epoca e sportive in via Don Minzoni, ci sarà anche il luna park e domenica al Pala-Auser il work shop intitolato "un mare di idee" promosso dal Cadf che sponsorizza anch’esso la sagra. Domenica inoltre al mattino la processione per le vie del centro cittadino e, alle 19, Tombolata in piazza Vittorio Veneto in collaborazione col Gruppo Commercianti di Lagosanto del valore di 1.200 euro.

Claudio Castagnoli