Sagra della Fragola tra divertimento e cultura

Tradizione e modernità si sposano e diventano regine della tavola. Sintesi di tutto è la Sagra della Fragola, che rappresenta un appuntamento per gli appassionati della provincia e non solo. Il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli, assieme al vice Giacomo Esposito, la presidente del consiglio Doriana Doria e l’assessore alla cultura Alessia Bulgarelli hanno inaugurato, venerdì pomeriggio, la XXX edizione della Sagra della Fragola che animerà oggi e nel prossimo week end la comunità laghese.

Nella sala consiliare c’erano anche il comandante della compagnia Carabinieri di Comacchio Lucilla Esposito, quello della locale stazione Rosario De Pascale e diversi volontari della Protezione Civile. "Una sagra che ricorda - ha esordito il primo cittadino - come il nostro territorio abbia una grande vocazione nella produzione di piantine da fragola, divenute, grazie alla ricerca e passione della ditta Salvi, un volano di crescita economica con esportazioni che raggiungono il 75% a livello mondiale".

La presidente Doria ha ringraziato tutte le associazioni che hanno reso possibile la manifestazione "senza le quali non saremmo mai riusciti a realizzarla" mentre per la Pro Loco Giacinto Piva ha elencato le tante occasioni di aggregazione, divertimento per grandi e piccoli, convegni e iniziative proposte dal ricco programma della Sagra.

L’assessore Alessia Bulgarelli ha presentato il 26esimo Concorso laghese di Narrativa e Poesia con tema "Stagioni di versi e racconti: l’estate". "Una manifestazione che per gli studenti raggiunge tutta la regione e per gli adulti i confini nazionali - ha declinato - riservato a chi ama scrivere e vuol far conoscere le proprie emozioni anche ad altri, in costante crescita. Una delle poche a livello nazionale completamente gratuita e lo dimostrano le quasi mille opere arrivate sulle quali la giuria, anche con fatica per la bravura dei concorrenti, ha dovuto scegliere i vincitori. Sono infatti giunte per la scuola primaria 142 opere e 178 per la secondaria mentre nella categoria narrativa adulti sono state 133 opere di narrativa e 536 poesie. Un sentito ringraziamento - ha concluso - a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione".

