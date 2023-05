"Sagra della fragola, una vetrina per le attività"

Lagosanto è pronta a vestirsi a festa per la 28esima edizione della Sagra della Fragola, organizzata da Pro Loco con il patrocinio del Comune e il fattivo supporto delle realtà associative locali. Ieri, nella sala consiliare del Municipio, è stato illustrato il programma della manifestazione che prenderà il via il 12 maggio (e proseguirà nei giorni 13-14-16-18-19-20-21 maggio) dalla presidente di Pro Loco Lagosanto Doriana Doria, affiancata dal sindaco Cristian Bertarelli, dall’assessore Patrizia Orlandini, dal vice sindaco Giacomo Esposito e alla presenza delle associazioni locali. "Sarà una sagra – ha affermato il primo cittadino - in cui saranno in evidenza le associazioni della nostra comunità". Doriana Doria ha rivolto un particolare ringraziamento ad Auser, Avis, Avast, Protezione civile, nonché alle associazioni della Consulta del volontariato "il cui supporto è fondamentale per la realizzazione della manifestazione". Diverse saranno le iniziative in programma. Non mancherà lo stand gastronomico nei locali del Circolo Auser che quest’anno si avvarrà della supervisione di Anna Leone, concorrente dell’11° edizione di ‘Masterchef’ e che ha aperto un home restaurant a Codigoro: Anna Leone, inoltre, il 16 maggio proporrà un’esperienza gastronomica a tema. La festa, come detto, prenderà il via il 12 maggio alle 18.30, con la cerimonia inaugurale in sala consiliare. Nella stessa serata, allo stand gastronomico, si terrà l’immancabile ‘Cena delle classi’, accompagnata dalla musica di Claudio & Deborah. Il 13 maggio alle 10, si terrà il convegno a tema agroalimentare ‘Fragolandia’ tenuto dalle aziende Salvi Vivai e C.I.V., mentre dalle 15, nel parco adiacente al Circolo Auser ci sarà ‘Sport e movimento’ con giochi sportivi e piccoli tornei per bambini e adulti a cura della Asd Body Fly. Il 18 maggio ci sarà la ‘Cena delle erbe’ a cura della dottoressa Elisa Muncinelli, e il 19 maggio dalle 16.30 si terrà l’iniziativa ‘In strada per gioco’ proposta dalla Scuola del Sorriso di Lagosanto. Il 20 maggio alle 10, è in programma il workshop ‘Acqua di qualità e abitudini virtuose per contrastare il cambiamento climatico’ promosso da Cadf. Poi, tanti momenti di intrattenimento, mercatini, luna park e molto altro ancora. Per consultare il programma completo, menù e modalità di prenotazione alle cene, consultare la pagina Facebook ‘Sagra della fragola’.