Sagra della Patata a Codigoro: Appuntamento al Parco Abbaziale

Tutto è pronto, nel parco abbaziale San Guido, per la XVII edizione della Sagra della Patata a Codigoro. Si comincia alle 9, con la decima edizione dell’Expo Amatoriale Canina, a cura dei Centri Cinofili La Robinia e di Scuola per Cani Trieste. A seguire dimostrazioni di addestramento per poi giungere alle premiazioni nel pomeriggio. Sempre alle 9, prende in via la pedalata non competitiva aperta a tutti che toccherà-Volano-Bosco Mesola-Goro-Caprile e rientro a Pomposa con pranzo allo stand della Sagra della Patata. Dalle 10 alle 18 in via delle Erbe e in via delle Arti si terrà il tradizionale mercatino ambulante dei prodotti tipici e dell’hobbismo mentre nel parco abbaziale, i volontari dell’Associazione La Grande Sorella intratterranno i visitatori con i "Giochi di una volta", per bambini e per adulti. Ci sarà anche il Campo degli Arcieri Laghesi. In presenza di un istruttore si potranno effettuare tiri con l’arco e giochi del tiro al salame. Lo stand, gestito dai volontari dell’Aido di Codigoro, sarà fulcro e motore della sagra della patata, all’interno del quale, si potranno gustare, a pranzo, gnocchi e piatti tipici della tradizione contadina. Alle 16.30 infine spazio ai più piccoli con lo spettacolo di burattini "Mengone e il mostro della cantina". Si potrà inoltre vivere l’emozione nel salire fino all’ottavo piano del Campanile, dove rimanere estasiasti dalla vista di un panorama bellissimo.