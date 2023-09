Sagra della salama a Portomaggiore: solidarietà all'insegna dei sapori portuensi

A Sandolo la sagra della salama e dei sapori portuensi vuol dire anche solidarietà. La quindicesima edizione della manifestazione gastronomica si svolgerà nel secondo e terzo weekend di ottobre nella bella e accogliente struttura alle spalle delle ex scuole elementari, ora sede civica di Sandolo. Dopo l’interruzione di alcuni anni legati alla pandemia, come anteprima ci sarà la giornata dedicata alla solidarietà, il 7 ottobre, con cena di beneficenza a favore di Ado e Ant, organizzata da Emilbanca, Confartigianato, Agreste e Amici per la promozione di Sandolo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Portomaggiore e della Pro Loco. La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Portomaggiore e come ogni anno una schiera di volontari sono pronti per accogliere gli amanti della regina della tavola, "La salama".