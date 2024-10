Sagra della zucca, buona la prima. Al lavoro per il prossimo weekend

Buona la prima a Ostellato della Sagra della zucca, giunta alla ventisettesima edizione. La manifestazione è partita con il piede giusto lo scorso fine settimana, non per nulla si punta a superare le oltre mille presenze della scorsa edizione.

Ci saranno altri due weekend; si mangia tutte le sere di sagra, la domenica anche a pranzo, sotto lo stand gastronomico allestito in piazza Giorgio Bassani. Il menu è un’esaltazione della cucina ferrarese, a cominciare dagli antipasti: sformato di zucca con crema tartufata e pinzini con salumi misti; per quanto riguarda i primi piatti: cappellacci di zucca al ragù o al burro e salvia; lasagne alla zucca violina; riso di Jolanda con zucca e salsiccia, cappelletti al ragù.

Come secondi salamina da sugo con purè di zucca e per chi ama la carne grigliata mista o castrato ai ferri, somarino con polenta e arrosticini che arriveranno appositamente dall’Abruzzo. Come dolce ci sarà la tenerina alla zucca.

L’offerta è ricca e variegata, gestita da una trentina di volontari, tra personale di cucina e di sala, coordinati dal presidente della Pro Loco di Ostellato, Alessandro Tebaldi.

Ci saranno anche i mercatini e giochi gonfiabili per tutti i bambini. Non solo gastronomia, domenica prossima ci sarà un raduno di Vespe e Ciao; nel successivo weekend, a cura del circolo Black Devil di Maiero, ci sarà un raduno di moto storiche e la mostra statica di trattori d’epoca.