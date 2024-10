Sagra dell’anguila, un successo. Palio a Luciani

COMACCHIO

È stato il rione San Pietro, con Alex Luciani, ad aggiudicarsi la vittoria del 2° Palio del Paradello d’oro di Comacchio. Domenica scorsa, nell’ambito dell’ultima giornata della ventiseiesima edizione della Sagra dell’anguilla, si sono tenute le semifinali e le finali dell’evento che ha visto i partecipanti dei quattro rioni storici della città lagunare (S. Pietro, Cappuccini, S. Agostino e Carmine) sfidarsi a bordo dei vulicepi, tradizionali imbarcazioni comacchiesi governate con il paradello, nella splendida cornice del centro storico. Il suggestivo "campo di gara" è stato quello dei canali del centro storico, tra Ponte degli Sbirri, Ponte della Pitagora, Ponte S. Pietro, via Agatopisto e via S. Pietro. Tantissimi sono stati cittadini, visitatori e turisti che hanno seguito le gare lungo i canali, le scalinate e i ponti cittadini, incitando i portacolori dei rioni impegnati in una sfida che richiede forza, equilibrio e agilità per condurre i vulicepi. L’evento, curato dalla Scuola Bottega San Giuseppe, ha visto come sempre in "cabina di regia" Franco Mezzogori. Ad assistere all’evento anche Alessandro Menegatti, presidente della cooperativa Work & Belong che anche quest’anno ha guidato l’organizzazione della Sagra che si è conclusa con un ottimo successo di partecipazione nel corso dei tre week-end, tra enogastronomia, eventi culturali, percorsi alla scoperta del territorio, intrattenimento e molto altro ancora. A consegnare gli ambiti premi è stato il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, che ha assistito al Palio. Il Paradello d’oro di questa seconda edizione, dunque, è stato consegnato ad Alex Luciani del rione San Pietro. Al secondo posto si è classificato Paolandrea Boccaccini del rione Cappuccini, seguito in terza posizione da Andrea Sambi, in rappresentanza del Rione S. Agostino. Come nella scorsa edizione, l’evento ha consentito a visitatori e turisti di conoscere una disciplina che richiede indubbiamente tanto allenamento. E vedere ragazzi giovani cimentarsi a bordo del vulicepio significa continuare a far vivere una tradizione comacchiese. Da parte dell’amministrazione comunale è stato rivolto un ringraziamento agli organizzatori e le congratulazioni a tutti coloro che hanno partecipato al Palio che – si legge sulla pagina social istituzionale del Comune "ha entusiasmato e appassionato cittadini e visitatori". Tra l’altro, nelle fasi di prova ed eliminatorie, quest’anno ha partecipato anche una delegazione giapponese.

Valerio Franzoni