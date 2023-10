Sagra dell’Anguilla, 80mila presenze: "Eventi ed espositori, un successo"

Si chiude con 80mila presenze circa, il bilancio della Sagra dell’Anguilla 2023. Complice il bel tempo e la sinergia tra amministrazione e soggetti coinvolti, è stato raggiunto un ottimo risultato per la kermesse. Quarantotto gli eventi del ricco programma che si è sviluppato in tre fine settimana, che ha previsto tra gli altri cinque esposizioni, sette presentazioni di libri e diciotto momenti culturali. A cui si aggiungono i sei amatissimi showcooking e masterclass dedicati alla eccellenze enogastronomiche del territorio. Sedici complessivamente i luoghi di ristorazione convenzionati per una città in festa grazie a ristoranti, bar e associazioni che hanno presentato le loro migliori proposte enogastronomiche. A completare l’offerta erano presenti 169 espositori, che insieme ai musei, alle escursioni ed esperienze di visita e al trenino panoramico hanno accompagnato turisti e non solo alla scoperta del Delta e della sua ‘capitale’. "Questi risultati – commenta Alessandro Menegatti, presidente di Work and Belong scs, organizzatore della Sagra 2023 – sono il frutto di un lavoro condiviso con le realtà che vivono Comacchio tutto l’anno e che con il metodo della ‘Sagra diffusa’ trovano spazio per esprimersi con la propria originalità nell’evento più caro alla città. Siamo grati alla gente di Comacchio per il protagonismo appassionato con cui ha fatto la Sagra". Dal sindaco Pierluigi Negri arriva un sincero ringraziamento "a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della 25esima Sagra dell’Anguilla, agli esercenti, agli imprenditori, ai ristoratori, ai comacchiesi".