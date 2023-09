Sagra dell'anguilla a Comacchio: tutto pronto per il via!

COMACCHIO

Al via la storica Sagra dell’Anguilla di Comacchio, giunta alla sua 25esima edizione. La manifestazione, organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong, con il patrocinio e il contributo del Comune di Comacchio e il patrocinio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, nei primi tre week end di ottobre (30 settembre-1° ottobre; 7-8 e 14-15 ottobre) porterà colori e allegria lungo le strade e piazze della città lagunare. Si parte domani alle 11 da Piazzetta Trepponti con la cerimonia di apertura, alla presenza delle Autorità con l’accompagnamento dei musici e sbandieratori della Contrada di Borgo San Giorgio Ferrara, cui seguirà il taglio del nastro alle 11.45 all’ombra della Torre dell’Orologio e la successiva presentazione della kermesse, che quest’anno nella cornice della Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati. Sarà una vera e propria festa del territorio da mattina fino a tarda sera ci saranno intrattenimenti per tutti i gusti: spettacoli musicali, concorsi fotografici, incontri con gli Autori nell’Area Libri, escursioni, mostre, masterclass con degustazione a tema a cui ci si potrà prenotare, e molto altro ancora. L’anguilla, e tutti i prodotti tipici, si potranno gustare nello stand gastronomico allestito nella Manifattura dei Marinati oppure nella ristorazione diffusa ovvero ristoranti, bar e stand che animano la sagra con proposte enogastronomiche speciali. Per il programma completo e prenotazioni, è possibile consultare il sito: www.sagradellanguilla.it.