Sagra dell'Anguilla a Copparo: Razzia dei Ladri, Spariti Alimentari e Materiale

Mentre la frazione di Saletta celebra la Sagra Dell’Anguilla, malviventi fanno razzia di viveri e materiale da cucina. E’ in corso a Saletta, frazione di Copparo, la festa tradizionale dell’anguilla: Sagra di San Rocco, iniziata il 5 agosto e che si protrarrà fino al 16. Inizio molto soddisfacente per gli organizzatori che hanno potuto contare fino a 350 coperti, durante la serata d’esordio. Tuttavia pare che la prelibata cucina e l’allegra compagnia non abbiano attratto solo buoni intenditori ma anche qualche malvivente. Domenica notte, infatti, qualcuno si è intrufolato dalla parte posteriore della cucina asportando cibo, due bombole di gas ed una griglia da cottura. L’organizzatore, Alessio Mazzanti, ha spiegato che si sarebbero intrufolati tra una ronda dei volontari e l’altra, approssimativamente attorno alle 4:30.

L’oganizzatore ha inoltre aggiunto: "Importante sottolineare che, a parer mio, non si tratti di veri e propri ladri, bensì di persone affamate. Non hanno rubato infatti, l’anguilla, pesce costoso e ’star della sagra’, bensì pasta e quello che hanno trovato, sembra fosse per loro uso. Altra cosa da notare è la forza dei malviventi che sono riusciti a scavalcare un muro liscio di oltre 1,80m con delle bombole del gas, perciò persone forzute". Interessante disamina da parte del signor Mazzanti che ha concluso ribadendo tuttavia la sua felicità per come sta andando la sagra: "Anche ieri abbiamo fatto più di 300 coperti e fortunatamente lai griglia rubata era di scorta. Sono soddisfatto tutto sommato". Parole stoiche di chi vede il bicchiere mezzo pieno, impegnato nel perpetrare un’eccellenza della cucina locale.

Jasmine Belabess