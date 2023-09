Sagra dell’anguilla, alla scoperta di un popolo

COMACCHIO

Tradizione, gastronomia, cultura, mostre, spettacoli, escursioni. Sono solo alcuni degli ‘ingredienti’ della 25sima edizione della Sagra dell’anguilla che per tre week-end (30 settembre – 1, 7, 8, 14, 15 ottobre) celebrerà la ‘regina’ di Comacchio. Il programma della kermesse, organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong con il patrocinio e il contributo del Comune e il patrocinio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, è stata illustrato ieri alla Manifattura dei Marinati dalla vice sindaco Maura Tomasi, dall’assessore Emanuele Mari, dal presidente di Work and Belong Alessandro Menegatti e da Lucia Felletti (Parco del Delta). Emblematico il titolo della Sagra di quest’anno, ‘Tradizione é innovazione’ che propone una riflessione rispetto alle radici del popolo e del territorio, fatte di gastronomia, prodotti, paesaggi e cultura per individuare nuove forme di valorizzazione e di sviluppo, anche attraverso la tecnologia. "Una manifestazione – ha spiegato Tomasi – che ha la finalità di non dimenticare e tenere vive le tradizioni del nostro territorio. Ringrazio tutti gli organizzatori e le associazioni che renderanno speciale la nostra Sagra". Ringraziamenti condivisi anche dall’assessore Mari che ha sottolineato come l’evento sia cresciuto, diventato di rilevanza nazionale. "Un grande contenitore di eventi che toccano vari aspetti, quali turismo, gastronomia e cultura". Ricchissimo il calendario di iniziative che si svilupperanno dal 30 settembre, con la cerimonia di apertura che prenderà il via da piazzetta Trepponti alle 11 in piazzetta Trepponti. Confermato il format della ristorazione diffusa con gli stand gastronomici alla Manifattura dei Marinati, al campo sportivo ‘Ider Carli’, ristoranti locali convenzionati ‘Amico della Sagra e punti ristoro temporanei in centro storico. Non mancherà la mostra urbana, quest’anno dedicata alla ‘Bellezza delle parole’, l’Area libri sul Sagrato del Duomo, masterclass, show-cooking con gli chef Franco Mezzogori, gli chef Giovanni Ragazzi Tomas Marfella e Jin Ogata. Tra le novità, il 1° Palio del ‘Paradello d’oro’ di Comacchio con la sfida su barche tradizionali in centro storico tra i rioni storici di S. Pietro, Cappuccini, S.Agostino e Carmine (il 7 e 8 ottobre dalle 17). Poi, la rappresentazione teatrale ‘Le Valli di Comacchio, il Rogito Giletti e Napoleone’ curata dall’associazione ‘Al Batal’ (15 ottobre alle 16 dal ponte degli Sbirri). Diverse le iniziative promosse dall’Ente Parco che si svilupperanno il 14 ottobre: l’escursione in barca con presentazione del progetto Lifeel, progetto europeo per la conservazione dell’anguilla che sarà anche al centro dell’incontro (alle 11) alla Manifattura dei Marinati; la proiezione del video reportage del viaggio delle anguille verso il Mar dei Sargassi (alle 15 presso il pronao del Museo Delta Antico), e alle 18, alla Manifattura dei Marinati, la premiazione del concorso ‘Acqua e…’.

Valerio Franzoni