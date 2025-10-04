Sagra dell’Anguilla con chef giapponesi

Secondo week end della Sagra dell’Anguilla all’insegna del Giappone e della sua cucina.

Per il decimo anno consecutivo in città è arrivato lo chef più famoso in Giappone per la cucina dell’anguilla, Jin Ogata che nel pomeriggio di ieri è stato ricevuto dal vicesindaco Maura Tomasi per il saluto di benvenuto istituzionale. Jin Ogata è dal 2015 che ogni anno partecipa alla Sagra dell’Anguilla portando con sé la maestria con cui lo chef cucina nel suo Giappone il pesce tipico anche di Comacchio.

Maura Tomasi ha rivolto il saluto di benvenuto alla delegazione giapponese affermando: "Il secondo week end della Sagra prende il via, e in questi giorni potrà contare sulla presenza di chef Ogata che sappiamo essere un grande maestro della cucina giapponese a base di anguilla. Comacchio ospita infatti uno chef che gestisce, da ben quattro generazioni, un ristorante che si trova in una località nel sud del Giappone, e che è famoso nel Paese nipponico per l’utilizzo di un metodo di cottura dell’anguilla che ne impreziosisce anche le sue parti meno nobili. La rivedremo anche domenica, dove, in Piazzetta Trepponti, si esibirà in un cooking show che mette a confronto le vostre tradizioni culinarie dell’anguilla con le nostre".

Jin Ogata, domani alle 17, in Piazzetta Trepponti, prenderà parte a un cooking show che metterà a confronto, nella fase di preparazione dell’anguilla, l’abilità dei comacchiesi, in particolare dell’ex capo Valle Carletto Farinelli, con quella giapponese.