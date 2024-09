Sagra dell’anguilla, conto alla rovescia. Si comincia il 28

A Comacchio si sta avvicinando l’atteso appuntamento con la Sagra dell’Anguilla, che quest’anno giungerà alla ventiseiesima edizione. Sul sito della manifestazione dedicata all’indiscussa ‘regina delle Valli’, organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong, con il patrocinio del Comune di Comacchio e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, sono state pubblicate le prime anticipazioni. A partire dalle date dei tre weekend di festa, che saranno quelli del 28-29 settembre e 5-6 e 12-13 ottobre. Gastronomia tipica, i vini delle sabbie, showcooking, masterclass, spettacoli, mercatini, escursioni e l’immancabile degustazione di prelibati piatti a base di anguilla e di pesce di mare e di valle saranno ancora una volta gli ingredienti della Sagra: "Una vera e propria festa diffusa – si legge sul sito – che si estenderà per tutto il centro storico, dal monumentale Trepponti alla Manifattura dei Marinati, luogo simbolico che accoglie al suo interno la Sala Fuochi, dove ancora oggi vengono arrostite le anguille selvatiche delle Valli di Comacchio". Sempre sul (www.sagradellanguilla.it) si sta cominciando a svelare il programma, in via di definizione, dell’evento che si aprirà alle 11 in piazzetta Trepponti con la presentazione della 26esima edizione della Sagra dell’Anguilla "Un bene per tutti", alla presenza delle autorità e degli organizzatori che, a seguire, raggiungeranno in barca via Edgardo Fogli per il taglio del nastro. Alle 11.45, in piazza XX Settembre, sarà presentato il percorso culturale "Le Madonne di Comacchio", curato dalla Scuola Bottega San Giuseppe Odv con la collaborazione di Work and Belong scs. E sempre nella piazza del Duomo è previsto il concerto inaugurale "Un bene per tutti" Serenata per Archi op.22 di Antonín Dvorák, con direttore Emanuele Lo Russo. La giornata, poi, proseguirà con presentazioni di libri, showcooking, la camminata naturalistica curata da Mps Ferrara "Sulle Tracce della delizia estense" (con ritrovo in via Cagliari a Lido degli Estensi), accompagnata dalle spiegazioni del geologo Maurizio Paiola.

Dalle 17, in centro storico, i visitatori e i turisti potranno assistere alle prove libere del 2° Palio del Paradello d’oro, con la gara su barche tradizionali (vulicepi) tra i rioni comacchiesi, che quest’anno vedrà protagonista anche una delegazione giapponese in sfida. E a chiudere, alle 21, il concerto della tribute band dei Nomadi in piazza XX Settembre, sul sagrato del Duomo. E poi si proseguirà nelle altre cinque giornate, che si preannunciano altrettanto ricche di iniziative.

v. f.