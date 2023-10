Sagra dell’anguilla, è boom: "Presenti tanti stranieri"

Si è chiusa domenica scorsa, la 25esima edizione della Sagra dell’Anguilla, che anche quest’anno ha riscosso grande successo. A testimoniarlo sono le parole del presidente della cooperativa sociale Work and Belong (che ha curato l’organizzazione della kermesse, patrocinata e sostenuta dal Comune di Comacchio e dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna), Alessandro Menegatti. "L’evento è andato molto bene, anche grazie al meteo che ci ha assistito nei tre weekend – afferma –. Abbiamo avuto un’ottima affluenza di persone provenienti da diverse regioni d’Italia e anche alcuni stranieri che hanno potuto apprezzare le tante iniziative e l’accoglienza della città. Stand gastronomici, punti ristoro e ristoranti hanno lavorato e ciò è segno che il format della sagra diffusa in tutto il centro storico è una formula vincente".

Oltre al lato enogastronomico della manifestazione che celebra la regina delle Valli, ad essere apprezzate sono state le tante iniziative e intrattenimenti che hanno animato la città lagunare. Consolidata la positiva partecipazione alle presentazioni di volumi all’area libri, alle masterclass e agli showcooking alla Manifattura dei Marinati, successo è stato riscosso anche da due novità di questa edizione: il Palio del Paradello d’Oro che ha visto sfidarsi i rioni storici di Comacchio (San Pietro, Cappuccini, Sant’Agostino e Carmine) lungo i canali a bordo dei vulicepi, storiche imbarcazioni comacchiesi, sotto la regia di Franco e Armando Mezzogori, e della Scuola bottega San Giuseppe e la rappresentazione teatrale ‘Le Valli di Comacchio, il Rogito Giletti e Napoleone’ curata dall’associazione ‘Al Batal’ che ha visto una bella cornice di pubblico. "Durante il Palio dei Rioni – prosegue Menegatti – abbiamo visto avvicinarsi anche giovani, con i ‘vecchi barcaioli’ che hanno insegnato loro come condurre le imbarcazioni. Una bellissima immagine che ha restituito anche uno dei significati della sagra, ossia quello di far conoscere e tramandare le tradizioni del territorio".

In particolare dai giovani è stata apprezzata l’area aperitivo allestita all’Antica Pescheria di Comacchio, dove, nelle giornate dell’evento, è stato proposto un aperitivo in musica con dj set, mentre all’interno della struttura erano esposti prodotti tipici del territorio. Mostre, mercatini, eventi culturali e convegni hanno ulteriormente arricchito l’evento, la cui offerta cresce di anno in anno, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni locali, sempre pronte a mettersi in gioco per arricchire il programma di tante iniziative. Ora la città attende un altro, importante appuntamento, il weekend di Halloween, che sarà nuova occasione per attrarre turisti e visitatori in centro.

Valerio Franzoni