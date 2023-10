Sagra dell’anguilla, rush finale. Alla scoperta della regina delle valli

COMACCHIO

Prenderà il via oggi l’ultimo week-end della Sagra dell’Anguilla di Comacchio, con un ricchissimo programma di iniziative. Proprio alla regina delle Valli e alla sua conservazione saranno dedicati i quattro eventi del ciclo ‘We Love Eels’ organizzati grazie alla partnership tra l’Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna e gli organizzatori della Sagra. Si inizia oggi dalle 10 con un’escursione nelle Valli di Comacchio con presentazione del progetto Lifeel (prenotazioni info@podeltatourism.it). Se ne parlerà anche alla Manifattura dei Marinati tra le 11 e le 12.30, dove ci sarà la possibilità di incontrare direttamente i ricercatori (partecipazione gratuita senza prenotazione), mentre alle 15, nel pronao del Museo Delta Antico, sarà possibile assistere a un video-reportage del viaggio delle anguille tra Comacchio e il Mar dei Sargassi.

Alle 16 si proseguirà con ‘Anguille a Colori’, laboratorio creativo nelle aule didattiche del Museo del Delta Antico: la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria allo 0533-311316. Alle 18, invece, si terrà l’evento di premiazione del concorso fotografico internazionale ‘Acqua e…’ alla Manifattura dei Marinati. Inoltre, la giornata prevede alle 10 concerto musicale Orchestra di Flauti ‘Terra & Mare’, con protagonisti gli istituti scolastici ‘A. Zappata’ di Comacchio e ‘T. Bonati’ di Ferrara. Alle 17 alla Manifattura dei Marinati è in programma lo show cooking ‘Il Riso del Delta del Po IGP e il Granchio Blu’ con lo chef Thomas Marfella (costo 10 euro, con acquisto biglietti alla Manifattura dalle 16.30). Domani ancora festa.

Tra gli appuntamenti, alle 10.30, l’APS Stazione Sociale, in collaborazione con il Parco Delta, il Centro Documentazione Cinematografica Delta del Po, il Cineclub Fedic Delta del Po e Cadf, propone l’evento ‘Caccia al Futuro 2030’: una caccia al tesoro per grandi e piccini nel cortile della sede del Parco del Delta Po in corso Mazzini: l’evento è gratuito, ma occorre iscriversi inviando una e-mail a cinema@stazionesociale.it (massimo 30 partecipanti). Alle 16, al Ponte degli Sbirri, la rappresentazione teatrale ‘Le Valli di Comacchio, il Rogito Giletti e Napoleone’ con l’associazione ‘Al Batal’. E alle 17, la masterclass con Franco Mezzogori (costo 10 euro, con acquisto biglietti alla Manifattura dalle 16.30). Per conoscere il programma completo: www.sagradellanguilla.it.

Valerio Franzoni