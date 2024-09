Sagra dell’anguilla, si parte: "Un evento ormai nazionale"

Il taglio del nastro dalla barca, con le autorità locali a bordo, ha aperto ufficialmente ieri la 26esima edizione della Sagra dell’Anguilla, che per tre weekend animerà Comacchio. Enogastronomia, cultura, tradizione, spettacoli, escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio, l’area mercatale, presentazioni di libri, masterclass, show cooking, e molto altro ancora, compongono il ricco programma della festa che proseguirà oggi, e poi il 5-6 e 12-13 ottobre. La cerimonia inaugurale si è aperta con il benvenuto ad autorità, turisti e cittadini del sindaco Pierluigi Negri, che ha posto l’accento sul sottotitolo della Sagra, "Un bene per tutti", "che ritengo molto importante: Comacchio è un bene di tutti e fa bene tutti". Un evento che rappresenta "la festa dei cittadini di Comacchio e siamo felici di ospitare tutti i turisti che vorranno venirci a trovare – ha affermato la vice sindaco Maura Tomasi –, che aiuteremo a conoscere la nostre tradizioni e la nostra cultura".

La Sagra, come evidenziato dall’assessore Emanuele Mari, "cresce ogni anno e ha assunto rilevanza nazionale". "Un bene per tutti", come spiegato da Alessandro Menegatti, presidente di Work and belong (gestore dell’evento) è un invito "a guardare tutta la bellezza che c’è e la ricchezza delle persone che hanno contribuito a fare di questa Sagra un evento di livello nazionale". Menegatti, poi, ha ricordato tutto ciò che la festa offre: dalle escursioni, ai musei, a tutta la grande offerta enogastronomica che vede la presenza di ben ventiquattro punti ristorativi. E ancora, le iniziative culturali, i concerti, le mostre fotografiche, la rete mercatale. All’inaugurazione erano presenti anche allieve e allievi dell’Istituto "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi, assieme alla dirigente scolastica Pierlia Stimolo e ai loro docenti, che "ci assisteranno – ha ricordato Menegatti – durante tutti gli show cooking e le masterclass: sei eventi che vedranno anche la presenza di chef come Igles Corelli (12 ottobre) e Mauro Spadoni (5 ottobre)".

Alla presenza di autorità civili (tra cui i sindaci di Goro e Masi Torello, rispettivamente Maria Bugnoli e Samuele Neri) e militari, il percorso inaugurale è poi proseguito verso il Sagrato del Duomo, per il concerto dell’orchestra diretta dal maestro Emmanuele Lo Russo, prima del momento conviviale alla Manifattura dei Marinati, dove ha portato il proprio saluto anche l’assessore regionale Paolo Calvano. Oggi la festa proseguirà con un ricco programma: alle 11 al Sagrato del Duomo si terrà l’incontro su "La penisola di Boscoforte" a cura di Atlandide e Parco del Delta del Po; alla Manifattura dei Marinati, alle 11.30, è in programma il percorso culturale gratuito "Il mistero dell’anguilla, uomo e natura insieme", mentre alle 17 proseguirà il 2° Palio del Paradello d’oro, con la sfida su barche tradizionali locali tra i rioni comacchiesi, cui partecipa anche una delegazione giapponese. Alle 17 nell’Area Libri in piazza XX Settembre è previsto l’incontro "Comacchio meta turistica, tra tradizione e innovazione", mentre alla Manifattura dei Marinati è in programma la Masterclass con degustazione con le sommelier Alhambra Laura Cami e Federica Gelli.

Valerio Franzoni