Sagra dell’Anguilla, tutti gli appuntamenti dell’ultima giornata

Ultimo giorno della 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla a Comacchio, come sempre ricchissimo di appuntamenti. Gli amanti della musica alle 11 potranno assistere all’esibizione musicale della "Zappata’S Band" presso l’area spettacoli, sagrato del Duomo. Nello stesso luogo alle 17.30 il coro "Radici Sonore" effettuerà il concerto finale della Sagra dell’Anguilla di Comacchio, con gli allievi e i maestri del Coro all’interno del progetto Radici Sonore. A cura della civica scuola di Musica e del Comune di Comacchio. Spazio anche al mercato con tante coloratissime bancarelle di alimentari, artigianato, manufatti artistici, cose d’altri tempi, opere dell’ingegno, articoli da collezione e curiosità ‘invadono’, per tutta la giornata, strade e piazze di Comacchio, dal Centro Storico alla Manifattura dei Marinati. C’è anche il trenino panoramico che collegherà il centro storico alle Valli per un divertente viaggio tra Comacchio e i paesaggi in cui è immerso, con corse continue ogni mezz’ora. Imperdibili le escursioni nelle valli. Un’esclusiva navigazione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di un’oasi unica e spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia di fenicotteri rosa. La guida ambientale presente a bordo accompagnerà tutti alla scoperta dell’ambiente naturale e delle antiche stazioni da pesca, i "casoni". L’esperienza comprende la visita al Parco Archeologico Open Air, che ospita la ricostruzione di due case dell’antica Spina.

