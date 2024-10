Sagra dell’Anguilla, ultimo weekend. Tante proposte per tutti i gusti

Si avvicina l’ultimo fine settimana in compagnia della Sagra dell’anguilla a Comacchio, evento che unisce enogastronomia, cultura, tradizione e intrattenimento. Ad allettare il gusto non mancheranno le proposte dello stand gastronomico alla Manifattura dei Marinati e dei numerosi ristoranti e punti ristorazione convenzionati. Il programma si aprirà sabato alle 11 con il "Il mistero dell’anguilla, il viaggio al Mar dei Sargassi", percorso culturale guidato gratuito alla Manifattura dei Marinati, a cura di Scuola Bottega San Giuseppe, Work and Belong s.c.s., in collaborazione con T.A.O. Turtles of the Adriatic Organization Aps. Alle 15 vi sarà la visita alla mostra urbana Un bene per tutti "Le Madonne di Comacchio", allestita in piazza XX Settembre. Alle 16, nell’area libri in piazza XX Settembre verrà presentato il libro "Palazzo Pio tra storia e leggenda. La dama dal cappotto blu" di Mauro Merlanti e Andrea Moretti, mentre alle 17.30 saranno presentati i libri "Doppia Eco. Cura di Natura. Cura dell’essere umano" di Susanna Pucci e Antonio Vergoni, "Fatasperanza" di Vanesa Germoni e "Mulinelli" Poeti del nuovo millennio a confronto. Alle 17 alla Manifattura dei Marinati vi sarà lo show cooking con lo chef Igles Corelli con degustazione di "Anguilla circolare". L’evento sarà a cura di Work and Belong s.c.s., in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers, Scuola Bottega San Giuseppe, in collaborazione con l’Istituto "Remo Brindisi". Alle 21, nell’area spettacoli in piazza XX Settembre, la giornata si chiuderà con il concerto dell’orchestra Santa Balera, formata da 15 giovanissimi artisti.