Sagra dell'Arachide a Mezzogoro, grande successo di critica e menu' a Km 0!

Ultimi giorni della riuscitissima seconda edizione della sagra dell’Arachide a Mezzogoro, apertasi venerdì scorso 3 che sta riscuotendo un grande successo di critica per la qualità della proposta gastronomica e dei vari appuntamenti culturali e ludici. Oggi, oltre all’apprezzato, stand gastronomico con menu’ a base di pesce, carne ed arachide e tutti prodotti a Km 0, alle 21,30 si svolgerà nel palco spettacoli il concerto della scuola di musica Kontemp ed a seguire l’estrazione della lotteria. Domani alle 20,30 si terrà la Santa messa seguita dalla processione in occasione dei patroni santi Pietro e Paolo con la partecipazione del Coro San Martino Vescovo per poi finire alle 21,30 con degustazione di prodotti locali del territorio, quali tutele, pop corn e le deliziose arachidi "Tripolino".