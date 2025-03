Sagra dell’Asparago. Edizione rinnovata

L’edizione 2025 della Sagra dell’Asparago di Mesola, in programma dal 24 aprile al 1° maggio, introdurrà una grande novità: la cena delle associazioni, prevista per sabato 29 aprile. Un momento di convivialità dedicato alle realtà del territorio, per il quale la Pro Loco invita le associazioni a prenotare i posti, così da organizzare al meglio la serata. L’intrattenimento musicale sarà il live di Moschini & Co Band. Il calendario della 33ª edizione è ormai quasi definito. A darne conferma, nel corso di un incontro alla Sala della Cultura, sono stati l’assessore agli Eventi e Fiere Simone Seghi, il presidente della Pro Loco Roberto Ferroni e Samuele Seghi, di fronte a una ristretta ma attenta platea. "Stiamo lavorando in sinergia per costruire un programma più coinvolgente – hanno spiegato i relatori – e questa serata è stata un’occasione preziosa per raccogliere nuove idee dalla cittadinanza". Tra gli eventi in programma, giovedì 24 aprile aperitivo in Castello "No Tacchi". Il 25 aprile tornerà la Marching Band, che animerà anche le giornate del 27 aprile e del 1° maggio.

Guendalina Ferro