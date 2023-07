Sagra delle rane in piazza Merli

Comincia giovedì a Chiesa Nuova di Poggio Renatico, una delle sagre più particolari e attese del territorio. Dal 20 al 25 luglio, infatti, ci sarà la sagra delle rane, allestita al campo sportivo di Piazza Merli e organizzata dalla Polisportiva Chiesa Nuova. Sarà possibile gustare le rane sia nei primi che nei secondi, con piatti tipici come le rane fritte, in umido e impanate. Tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle 19 e sarà possibile anche l’asporto così come si potrà trovare un menu di carne e uno odi pesce. Tutte le sere, dalle 21, ci sarà anche intrattenimento musicale.