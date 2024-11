Sagra di San Carlo, oggi il gran finale

Volontari al lavoro per tutto il fine settimana a Portomaggiore, in occasione della Sagra di San Carlo, manifestazione organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in occasione della festa del patrono, San Carlo Borromeo, giunta quest’anno alla trentanovesima edizione.

Tre giorni di festa iniziati il 1° novembre e che si concluderanno oggi, sotto il porticato e in piazza Giovanni XXII.

Tutti i giorni tanta golosità da asporto: bomboloni, ciambelle, crostoli, pinzini, tortelli, tampelloni, tigelle e bibite.

In più ci saranno il mercatino dell’hobbistica, banco dei pizzi, mercatino dell’usato e pesca di beneficenza.

Oggi pomeriggio alle 17.45 in programma musica dal vivo con l’ex assessore ed ex direttore del coro Il Nuovo Echo, Alessandro Taddia.

Lunedì 4, San Carlo Borromeo vescovo patrono della cittadina, alle 18 messa solenne in Collegiata presieduta dal vicario generale della diocesi di Ravenna, il portuense Alberto Brunelli.

A seguire la cena comunitaria con tutti i parrocchiani e i volontari.

f. v.