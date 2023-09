Sagra di Vigarano Pieve: Tutti a tavola con il tipico cappelletto ferrarese

Vigarano Pieve per alcuni giorni capitale ferrarese dei cappelletti. Saranno consumati a migliaia nella sagra dedicata al cappelletto nostrano, la prelibata pasta ripiena sempre presente nelle tavole delle feste fin dai tempi degli Estensi. Il loro nome deriva dalla forma caratteristica che richiama un cappello. Si ottengono tagliando la sfoglia in quadrati, al centro del quale viene posto il ripieno. Un primo riferimento si può trovare già su in un testo del 1556 dello scalco di corte, cioè il capo cuoco e organizzatore di banchetti, Messisbugo, che ricorda la ricetta. La sagra si terrà dal 28 settembre al 1° ottobre all’interno del confortevole stand gastronomico climatizzato in via Mantova. Oltre alla classica preparazione in brodo di cappone, si potrà consumare il richiestissimo tris con cappelletti al tartufo, alla panna e al ragù, tutti preparati rigorosamente a mano. Ci saranno anche piatti a base di carne alla brace e poi i dolci della tradizione ferrarese: zuppa inglese, torta tenerina, tagliatelle e dolci. Si può cenare nella Festa del cappelletto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19.30 e la domenica solo a pranzo. Prenotazione al 345-6890018.