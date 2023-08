Sagra, musica e arte Tutti gli eventi

Molti gli appuntamenti in città e frazioni che animeranno l’ultimo week-end di agostoe si allungheranno anche alla prossima settimana prima di lanciarsi nei tanti eventi di settembre. Ad Alberone, infatti è attiva la Sagra del Cotechino al campo sportivo che, oltre a presentare un ghiotto menu, propone anche spettacoli e la pesca di beneficenza: oggi si balla con l’orchestra Aldo e Cristina e il 27 con l’Orchestra Cristina Banini. Spettacoli che continueranno anche l’1, 2 e 3 settembre. A Cento, domenica al chiosco La Dolce Vita da Cucco, davanti al Palazzetto dello sport, dalle 18 alle 21 ci sarà invece tanta musica con ‘The Shameless Reunion’. A Renazzo, al museo Isa, si conclude oggi il seminario internazionale di Aplomb e Yoga: il programma prevede dalle 9.30 alle 10.30 il corso pratico di lavoro sui piedi con le palline e nella camminata, a seguire, fino alle 12.30 la conferenza ‘Un viaggio a Bali tra natura, cultura e Aplomb’ tenuta da Martina Grasso e dalle 14.30 alle 19 il corso per lo sblocco sulla seggiola. Da martedì, invece, ci si sposta al parco del Santuario della Rocca per tre giorni di commedia dialettale. Il 29, infatti, viene recuperata ‘Mo che anzel’ dei Quater Gat, mercoledì la commedia de Il teatro del Reno dal titolo ‘La mujer l’à magnè la foja’ e giovedì, i Centesi di Ardin con ‘Titolo da definire’. Il ricavato dell’intera serata sarà devoluto al comune di Conselice per dare un aiuto agli alluvionati e, dalle 19.30 ci sarà anche la possibilità di cena nel parco. Tornerà dunque Stefano Pesci nei panni di una stravagante Madre Superiora.