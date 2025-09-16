Sagra, rubato l’incasso: "Mi hanno seguito"

Sono 8.500 euro quelli sottratti a Leonardo Scarpa, domenica notte, frutto dell’incasso della serata allo stand gastronomico della società calcistica Codigorese e di una parte della vendita dei biglietti della lotteria. Un furto che ha dell’incredibile, tanto è stato messo a segno con un’abilità veramente straordinaria, da parte di colui o coloro che si sono impossessati dello zaino all’interno del baule, mentre Leonardo e la compagna Laura erano impegnati a far gonfiare la gomma della propria auto. "Domenica sera, anche se il sabato mi avevano accompagnato a casa i Carabinieri, dovevo fare la stessa cosa, ma ero molto stanco e non li ho attesi, come ho sempre fatto in tutte in i trent’anni di manifestazioni delle quali faccio il cassiere – ricorda Scarpa –, così sono salito sull’auto dal lato passeggero, poiché parcheggiata vicino ad un muro poco distante, mettendo lo zaino con l’incasso nel baule. Salito in auto si sono accese delle spie, Laura ed io abbiamo pensato alle cinture di sicurezza e solo una volta in moto ci siamo resi conto che era quella della pressione della gomma. Giunti su via Pambianco, ci siamo fermati e lì mi accorgevo che la ruota anteriore sinistra era a terra. Quindi ho prelevavo dal baule il dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici, chiudendolo, e dopo una decina di minuti dall’accensione del dispositivo, siamo risaliti in auto. Non abbiamo visto nulla e col rumore del gonfiaggio era difficile sentire qualcosa".

Solo giunto a casa, Leonardo ha constatato che lo zaino contenente il denaro non si trovava nel baule. "Ricordo come due settimane dopo la sagra del brodo e del bollito dello scorso anno – precisa Scarpa – ci fu un furto in casa mia alquanto inspiegabile, poichè chi era entrato aveva ispezionato tutto con una pulizia ed attenzione strani". Certamente Leonardo era tenuto d’occhio e la gomma era stata solo parzialmente bucata, sapendo che andando si sarebbe sgonfiata definitivamente ed era quindi seguito in ogni movimento. La somma rubata consiste in 5.500 euro d’incasso della serata, 1.750 dei biglietti della lotteria e 1.250 del fondo cassa. Il gruppo assicura a tutti che andrà avanti per il bene della Codigorese.

cla. casta.