Sagre, c’è il corso per alimentarista

Gli eventi sono l’anima del territorio: tra Capoluogo e frazioni, si contano a decine le organizzazioni e le associazioni di volontariato e sportive che durante l’anno organizzano apprezzati appuntamenti di socialità per la popolazione. Punto centrale degli eventi, quasi sempre, è l’offerta enogastronomica, spesso di elevata qualità. Per essere in regola con la somministrazione dei prodotti alimentari, tuttavia, è diventato ormai imprescindibile possedere l’attestato da alimentarista, onde evitare di incappare in sgradite sanzioni.

"Per questo, abbiamo deciso di organizzare per giovedì 27 marzo un corso finalizzato all’ottenimento di questa essenziale certificazione – chiarisce il presidente della Pro Loco Bondeno, Roberto Balanzoni –. Il corso da alimentarista, che si svolgerà dalle 19.00 alle 22.00 presso il Centro Polifunzionale Dillingen, sarà realizzato da Tralli Formazione, che ringraziamo".

La partecipazione al corso ha un costo di 40 euro a persona ed è obbligatoria l’iscrizione (proloco.bondeno@gmail.com). "Ancora una volta ringraziamo di cuore Pro Loco Bondeno per l’attenzione e la sensibilità verso il territorio", commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore Michele Sartini.