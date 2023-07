Sagre, c’è il rilancio "La carica dei 400"

Tornano al centro le sagre di paese. L’estate apparecchia le tavole e accende le frazioni della voglia delle persone di stare insieme e di incontrarsi. Da giugno ad ottobre Bondeno propone un calendario di eventi. "Se il Covid aveva segnato uno spartiacque e lo scorso anno le sagre si erano affacciate timidamente – spiega il sindaco Simone Saletti - sia per gli alti costi delle materie prime che per la necessità di ricompattare i volontari, quest’anno invece, grazie a centinaia di volontari, alla forza di aggregazione e motivazionale che riescono a mettere in campo e alla risposta di un pubblico numeroso che le sceglie, si è tornati alla situazione iniziale. Sono state tutte riconfermate. E’ un grande valore – sottolinea il sindaco – il fatto di avere questa ricchezza materiale di volontari che hanno l’imprinting di valorizzare, anche tramite l’enogastronomia sia le frazioni che il centro storico e che lavorano tutto l’anno per organizzare".

Prova ne sia la Sagra della Rana di Santa Bianca che dopo il sold out della settimana scorsa si accinge, da oggi a domenica, ad accogliere presenze e iniziative: "E’ incredibile come una frazione che conta meno di 500 abitanti riesca a vederne un centinaio impegnati nella sagra coinvolgendo più generazioni – fa notare Saletti - con l’unico obiettivo comune, di valorizzare le proprie tradizioni e il territorio". Sono state un successo nel mese di giugno, la Sagra del melone di Gavello che valorizza un prodotto tipico del territorio e ‘Dal caplaz’ di Scortichino che ritornerà settembre. A fine agosto a Pilastri ci sarà la sagra del pesce gatto, a settembre a Stellata la centenaria Sagra dell’Anatra, ad ottobre a Bondeno la Sagra del tartufo e la festa dedicata al pane, ad agosto c’è ‘Astrogastro’ che unisce l’osservazione delle stelle ai sapori. "Le sagre saranno sempre fondamentali nella valorizzazione e nella promozione del territorio e ringrazio i tanti volontari che riescono a realizzarle", conclude Saletti.

Claudia Fortini