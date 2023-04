Sagre, una rete nazionale per vincere la sfida

Il confronto per fare rete, migliorarsi e guardare al futuro. E’ su queste basi che ieri e oggi ha preso vita a Casumaro la Convention Nazionale delle Sagre Italiane organizzata da Caracol, la Cooperativa Sociale che realizza la Lumaca di Casumaro alla locale Polivalente. Una due giorni che vede la partecipazione di 150 sagre italiane, con case history e toccando argomenti da quello gastronomico fino a quello legislativo.

"Quando abbiamo organizzato questa convention abbiamo voluto guardare oltre gli schemi, decidendo di mettere insieme tante associazioni, pro loco e istituzioni di tipologie diverse – dice Stefano Rimondi, direttore di Caracol -. Secondo noi ciò che è eterogeneo, se unito, porta a un risultato sicuramente migliore. Si è confermato un appuntamento importante per fare rete e guardare avanti. Partiamo dalle tradizioni come punto di riferimento di partenza del territorio per capire e definire come potremo aprirci per guardare a un futuro migliore e quello che potrebbe essere una strada da tracciare insieme per continuare ad esserci nel tempo".

A dare un importante contributo è stato l’ex ministro del lavoro e politiche sociali Giuliano Poletti a proposito del valore dell’associazionismo e del marketing territoriale. "Le sagre sono la nostra società che, coi volontari e, tirando le somme, lavorando gratis, tengono viva una memoria che si perderebbe, fanno qualcosa per il territorio in cui si trovano, fanno microeconomia e possono creare le condizioni perché vi sia lavoro e più servizi – ha detto – abbiamo bisogno di strutturare queste realtà, dargli delle motivazioni, di rappresentarle attraverso le nostre diverse forme associative, dove il valoro in più sta proprio nella diversità. E’ un grande mondo fatto da questa grande rete che fatica a trovare punti di connessione, un pensiero condiviso, un modo di rappresentarsi. Questa è dunque un’occasione di provare a capire, a insegnarci a vicenda ma soprattutto a imparare dall’altro. Piantare un seme oggi permetterà di raccogliere maggior valore". Presente anche il sindaco di Cento. "Noi amministratori abbiamo la responsabilità nel far in modo che non venga perso questo patrimonio delle sagre, declinate anche nel loro impegno verso il territorio – ha aggiunto Edoardo Accorsi – come Governo aiutarle con leggi e sostegni e noi sindaci stando al fianco di queste realtà".

Laura Guerra