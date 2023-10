Saitta e la sua azienda ’gluten free’ premiata da Cna

L’imprenditrice ferrarese Asia Saitta, vent’anni, fondatrice dell’impresa AIM Gluten Free (dove la sigla AIM sta per “Anche Io Mangio”), in occasione dell’assemblea regionale di Cna Emilia-Romagna, svoltasi martedì, ha ricevuto, in rappresentanza del territorio ferrarese, il Premio che Cna riserva ogni anno alle imprese emiliano romagnole. L’azienda di Saitta si occupa della produzione e commercializzazione di pasti pronti gluten free rivolti al settore della ristorazione: obiettivo, permettere anche a chi soffre di celiachia di consumare un pasto fori casa in tutta tranquillità.