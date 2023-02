Botta e risposta tra la consigliera Alice Carli (Per Fare Comacchio) e il sindaco Pierluigi Negri, per quanto riguarda la Sala Polivalente San Pietro di Comacchio. "All’interno del comparto di Palazzo Bellini, il comune presentò un progetto importante dedicato all’ampliamento del museo archeologico che è stato finanziato con 5 milioni del Pnrr – dice la Carli –. E’ chiaro che non si avrà più lo spazio importante della sala che ospita la stagione teatrale e dedicata alle scuole e associazioni, luogo fondamentale per la comunità che sarà smantellato, con nessuna discussione con consiglieri e cittadini". E la spiegazione del sindaco. "Il complesso culturale di palazzo Bellini presenta storiche criticità ben note che vogliamo provare a risolvere – dice Negri –. Si parla dell’infelice collocazione dell’archivio nel sottotetto che non permette un’adeguata fruizione o valorizzaizone, le sale espositive a pian terreno di esigue dimensioni che non consentono la realizzazione di importanti eventi espositivi, il padiglione ad archi che non è fruibile". E spiega della sala. "La polivalente San Pietro di 230 posti verrà smantellata eventualmente solo quando verrà terminato e reso fruibile il teatro previsto nell’ex complesso Sant’Agostino, oggi in gara d’appalto. Per l’ampliamento del museo archeologico e sul complesso Sant’Agostino le progettazioni esecutive dovrebbero terminare quasi contemporaneamente. Si dovranno compiere scelte tecniche ed economiche dato l’enorme rincaro della materie prime che potrebbe avere ricadute sullo smantellamento della sala polivalente, di cui verrà data informazione".