Sala slot sotto sequestro e troppi rifiuti abbandonati

Nella sede della polizia locale di Cento, ieri sono stati snocciolati i numeri delle attività del 2022. "Cento è una città che ha una situazione abbastanza tranquilla, con occasionalmente i problemi delle grandi città – dice l’assessore Mario Pedaci – ci sono però risorse economiche piccole, che è uno degli aspetti della complessità di questa gestione. Dovremmo avere 36 agenti ma si balla tra i 25 e i 27 e l’amministrazione è intenzionata anche a diminuire il gap, con altre due assunzioni. Va dato conto del grande sforzo quotidiano della polizia locale, ma anche chiarire che se tutti gli agenti fossero sulla strada, si bloccherebbero alcune attività importanti d’ufficio". Questi alcuni numeri delle dotazioni. "Cento è una città cambiata sia come società che modo di vivere – prosegue il comandante Fabrizio Balderi – e cerchiamo tanto di lavorare sulla prevenzione prima della repressione, usando la comunicazione soprattutto con i giovani. Le baby gang? Non ci sono, si è fatto allarmismo: solo qualche episodio ma risolto. Guadando i dati, invece, oltre alle 82 violazioni accertate con Agriambiente di abbandono rifiuti, il fenomeno che colpisce di più è il numero di veicoli non assicurati che circolano, con ciò che ne consegue in caso di incidente o che vengono lasciati in sosta e poi abbandonati. Abbiamo chiamate, continue sollecitazioni e interventi su tanti aspetti della vita della città: oltre agli abbandoni di rifiuti, le segnalazioni sullo stato delle strade sono preponderanti insieme a quelle per le persone moleste o pericolose". Si è parlato anche del problema degli attraversamenti davanti alle scuole e hanno spiegato che ‘a causa della maleducazione dei ragazzi, non c’è più l’adesione dei volontari’. Per quanto riguarda i numeri del 2022 sono 15 le denunce ricevute del Nucleo antiviolenza, incrementate di 2, 70 pratiche su animali e 51 incontri scolastici su bullismo, droghe e cyberbullismo. Per il settore polizia amministrativa si parla di 423 ordinanze sulla circolazione stradale in maggioranza per i cantieri del 110, 105 illeciti per ambiente, malcustodia di animali o commerciali, 22 sequestri di veicoli per la maggior parte privi di assicurazione. Di rilievo, quest’anno, i sigilli a 5 slot presenti in un pubblico esercizio a meno di 500 metri da una scuola. Poi 1500 studenti raggiunti con l’educazione stradale, 128 incidenti rilevati di cui 2 mortali, 1299 verbali per passaggi don rosso e 868 per alta velocità, 6528 violazioni amministrative al codice della strada di cui 3157 non riferite a divieti di sosta, 204 servizi di vigilanza scuole, 125 servizi appiedati in centro. 4611 violazioni stradali, per il traffico pesante 34 sanzioni per violazione ore di guida e 3 per manomissione al cronotachigrafo.

Laura Guerra