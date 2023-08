Salario minimo, incontro del Pd alla sala civica

All’incirca 4,6 milioni di lavoratori in Italia hanno un salario al di sotto dei 9 euro lordi l’ora. Oltre a questo dato si aggiunge quello dei favorevoli alla misura del “salario minimo”, vale a dire il 70 per cento, da quanto emerge dai dati. Ciò continua a far discutere tra i banchi di Roma così come nel piccolo, dove il tema è sicuramente più sentito e dove l’inflazione e la perdita del valore d’acquisto delle famiglie "mordono alle calcagna dei cittadini". A tal proposito il Partito Democratico di Copparo ha dato l’impronta, con la partecipazione dei pentastellati, alla conferenza di martedì 29 agosto alle 21: “L’incontro sul salario minimo”. Il dibattito si terrà alla Sala Civica Alda Costa. Alla serata saranno presenti Massimo Zanirato, segretario confederale della UIL Emilia Romagna e la responsabile delle politiche per il lavoro del PD della regione Simona Lembi (nella foto). In rappresentanza dei pentastellati ci sarà Monica Caleffi, attuale consigliera comunale copparese. La moderatrice dell’evento sarà Patrizia Bertelli, segretaria del circolo PD.

Riguardo all’evento è stata sentita proprio Caleffi che ha dichiarato: "La proposta di legge è pensata per tutti i lavoratori che nonostante tutto non arrivano a fine mese e percepisco una paga ’povera’, ma anche per i non rappresentati a livello sindacale. Se unissimo tutti le forze riusciremo ad ottenere il Salario Minimo, già presente in quasi tutti gli stati europei". Una misura per aiutare chi non riesce ad arrivare a fine mese, un salto avanti per il lavoro dignitoso. "L’approvazione del testo di Legge, colmerebbe una disuguaglianza insopportabile, quella del lavoro povero e sottopagato", hanno asserito Caleffi e Bertelli.

Jasmine Belabess