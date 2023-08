Salario minimo, un evento organizzato dal Pd locale

Il prossimo 29 agosto alle 21, alla sala civica Alda Costa, il circolo del Pd di Copparo organizza un evento dedicato alla discussione sul salario minimo. Alla serata prenderanno parte il segretario confederale della UIL Emilia Romagna Massimo Zanirato e la responsabile delle politiche per il lavoro del PD dell’Emilia Romagna Simona Lembi. Farà da moderatrice la segretaria del circolo Patrizia Bertelli. "La proposta di introdurre il salario minimo legale che in queste settimane sta occupando il dibattito nazionale – spiegano dal Circolo Pd copparese –, si pone come un’urgenza sempre più sentita da gran parte del Paese, proprio perché la povertà dei salari, il tema dei contratti pirata e della assenza di una legge sulla rappresentanza sindacale sono diventate via via questioni sempre più evidente. Nell’ambito dell’estate mobilitante del Pd, riteniamo che promuovere occasioni di dibattito e approfondimento aperte a tutti sia importante, e anche un modo di promuovere il confronto fra rappresentanti di diverse categorie che portano con sé esperienze che possono arricchire il dibattito".