Salasso in arrivo per i datori

Al ministero del Lavoro il terzo e ultimo incontro fra le associazioni dei datori e i sindacati del settore domestico per stabilire gli adeguamenti retributivi 2023. In mancanza di un accordo tra le parti, l’adeguamento dei minimi orarire tributivi sarà pari all’80% dell’inflazione, quindi con incrementi superiori al 9 per cento rispetto al 2022. Una situazione che potrebbe avere pesanti effetti sulle famiglie, come hanno denunciato le aziende che si occupano di somministrazione nel comparto domestico. Il numero dei datori di lavoro domestico in regola è aumentato del 13,3% dal 2019 al 2021, come rivela il quarto "Rapporto annuale sul lavoro domestico in Italia2022" curato dall’associazione datoriale Domina, che sarà presentato a Roma venerdì 20 gennaio.