Salatiello: "Faremo la nostra parte"

Da ieri la notizia della tappa 13 del Giro d’Italia 2024 a Cento sta rimbalzando in città e sui social. Particolarmente orgoglioso della corsa rosa che torna dopo 29 anni è il vicesindaco Vito Salatiello (foto) che oltre essere assessore allo sport, è stato per tanti anni un ciclista, sapendo dunque cosa significa pedalare, faticare, vincere e avere nel cuore il sogno di essere al Giro d’Italia. Non ci è riuscito in sella alla bici ma lo fa da amministratore. "Ha fatto molto effetto il momento in cui sul tabellone si è visto che la tappa di venerdì 17 maggio sarebbe stata a Cento, vedendo le belle immagini della nostra città in mondovisione – dice Salatiello che era alla presentazione a Trento - Porto però una riflessione particolare sul perché sono molto contento di prestare il servizio affichè la tappa arrivi a Cento. Da anni, personalmente, maggio per me vuol dire Giro. Così per altri milioni di persone e tantissimi centesi. Siamo abituati a vedere in tv questa corsa speciale che è il Giro che arriva in varie città e godiamo di questa emozione grazie a qualcuno che di volta in volta ospita la tappa, i corridori e porta avanti una tradizione". E spiega. "Ciò che venerdì ho provato alla presentazione della corsa rosa è stato quello di fare la nostra parte affinchè questa cosa bellissima continui ad andare avanti – dice Salatiello - Un evento importante per la città ma anche un momento in cui Cento fa la propria parte".