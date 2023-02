’Saldo dei saldi’, la due giorni "Ribassi mai visti in 60 negozi"

Sessanta negozi hanno aderito alla nuova edizione di ’Saldo dei Saldi’ che si svolgerà oggi e domani con sconti dal 50 al 70%. L’offerta per la clientela sarà variegata: abbigliamento, articoli da regalo, arredamento, ottica, libri, calzature, casalinghi, prodotti di erboristeria, gioielleria e bijoux, profumi e cosmetici. I negozi (al momento una sessantina) che aderiscono saranno evidenziati da un’apposita locandina e valorizzeranno alcune delle vie centrali della nostra città. Le attività interessate sono Adelardi, Bersaglieri del Po, Borgo dei Leoni, Cairoli, Canonica, Garibaldi, Galleria Matteotti, Giovecca, via della Luna, Martiri della Libertà, Mazzini, Palestro, piazza della Repubblica, piazza Trento Trieste, Porta Reno, Otello Putinati, San Romano, Spadari, Voltapaletto. "Abbiamo riproposto quest’attività, arrivata alla sua ottava edizione, a supporto dei negozi di vicinato – spiega Paola Bertelli vicepresidente provinciale di Federazione Moda Ferrara –. Un modo per essere accanto al commercio e dare visibilità al settore in in momento di ripresa dei flussi turistici in città, lavorando così sull’intera filiera dell’accoglienza".