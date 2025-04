Sale il livello del fiume Po. Sorveglianza lungo gli argini

Ci risiamo, anche il livello del Grande fiume comincia a salire anche se in questo momento l’allerta riguarda il primo tratto del Po. Le precipitazioni che si sono abbattute sul nostro Paese e quelle previste nel settore nord occidentale del Paese stanno determinando un ulteriore incremento dei livelli idrometrici del fiume Po, che si stima possano superare nell’arco delle prossime 24 - 36 ore la seconda soglia di criticità (quella moderata, di colore arancione) nel tratto piemontese tra Carignano e Isola Sant’Antonio, che comprende anche la città di Torino. E’ possibile che i livelli superino anche della terza soglia (quella di criticità elevata, colore rosso) nel tratto tra San Sebastiano e Crescentino.

La propagazione della piena proseguirà verso le aree vallive con valori che saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti. Forta la vigilanza lungo gli argini. In azione il personale AIPo del Servizio di piena centrale e degli uffici territoriali, personale che è ormai da ore attivo nelle operazioni di previsione e monitoraggio e di verifica delle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con tutti gli enti del sistema di protezione civile. Si invita a prestare massima attenzione. Anche perché l’ondata di maltempo non è ancora passata, dopo un breve pausa sono previsti peggioramenti. Massima attenzione anche lungo la costa a causa dei venti piuttosto forti.