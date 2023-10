Sale la febbre da Giro, ecco il probabile percorso

CENTO

Dal sopralluogo di Rcs con tutti gli addetti del Giro d’Italia è passata ormai una settimana e la curiosità regna in città per sapere quale sarà il percorso che i ciclisti faranno a Cento per arrivare al traguardo della 13° tappa, venerdì 17 maggio 2024, da Riccione alla città del Guercino, 179 km piatti come una tavola. Se dal Comune ancora non comunicano ufficialmente dove sarà lo striscione d’arrivo, è ormai chiaro che sarà posizionato in via Ferrarese, nei pressi della Lidl, unica luogo di strada larga e con gli spazi adeguati per i mezzi rai, le hospitality ai lati della strada e quanto concerne l’arrivo. E’ qui, tra l’altro, dov’è stato fatto il sopralluogo. In tanti centesi avevano ricordato con nostalgia l’arrivo del 1995 davanti alla Coop ma a frenare il bis è la presenza di numerose rotonde a poca distanza non solo dall’eventuale traguardo ma l’una dall’altra e molto strette, scendendo da Pieve. E se l’abitudine è quella di vedere una volata lunga immaginandola quindi imperiosa a Cento come brivido e battimani dalla Bennet alla zona della ex Oerlikon, pensando alla strada larga e con un solo ostacolo eventualmente eliminabil, si starebbe facendo sempre più probabile e concreta la direzione opposta, anche se forse, più difficile da digerire per le ruote veloci del gruppo, che manterrebbe infatti inalterato il chilometraggio già annunciato. E’ deciso infatti, che i ciclisti arriveranno da Pieve di Cento dopo aver toccato Altedo e San Pietro in Casale, presentandosi a Cento dal culmine del ponte vecchio e con Porta Pieve negli occhi. A questo punto si starebbe parlando di un arrivo di lì a poco ma con un ultimo km molto tecnico e tenendo gli occhi ben aperti. Schivando la rotonda con una curva a destra, qualche metro avanti girando a sinistra si immetterebbero su via I Maggio, trovando ad aspettarli due attraversamenti pedonali rialzati e con una curva ancora a sinistra si troverebbero poi nei pressi dello spartitraffico con rotonda all’altezza del parcheggio Bonzagni. Qui il gruppo potrebbe aprirsi in due tronconi, tirando dritto verso via Ferrarese. A questo punto arriverebbero alla rotonda dove potrebbero trovarsi davanti a una strettoia per curvare tutti verso destra o a disposizione l’intero giro del rondò. A questo punto l’arrivo sarebbe di lì a qualche centinaio di metri. Con questo disegno, i ciclisti dovranno conoscere molto bene gli ultimi km per evitare guai e, per chi vorrà vincere, obbligatorio essere già in testa al gruppo in cima al ponte sul Reno senza esclusione di qualche attacco proprio da lì. Un disegno che, con diversi parcheggi a brevissima distanza, tra quelli dei supermercati, il 7 Fratelli Govoni e il Bonzagni, si presterebbe bene per accogliere i bus delle squadre e il palco del Processo alla Tappa.

Laura Guerra