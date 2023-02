Sale sulla bici ed evade dai domiciliari: preso

Arrestato dai carabinieri per evasione un pregiudicato, 48 anni, che già era agli arresti domiciliati per alcuni furti seriali messi a segno nei supermercati della zona. Alcuni giorni fa, nella serata di sabato 11 febbraio, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio hanno arrestato un noto pregiudicato del posto. L’uomo era ’evaso’ dagli arresti domiciliari, una misura che era stata disposta nei suoi confronti dal Tribunale estense a seguito dell’arresto per l’ennesimo furto che aveva commesso al supermercato. L’episodio era avvenuto il 6 febbraio. L’uomo è stato sorpreso mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la pista ciclabile che collega Comacchio a Porto Garibaldi, si trovava quindi ben lontano dalla sua abitazione dalla quale non doveva uscire. Il ladro seriale è stato giudicato, nel corso della mattina di ieri dal Tribunale di Ferrara con udienza per direttissima. Il 48enne ha deciso di patteggiare otto mesi di reclusione ed è tornato così agli arresti domiciliari.