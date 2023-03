Saletti: "Testoni era un pilastro del tiro a segno"

BONDENO

I funerali di Roberto Testoni (foto) si sono tenuti mercoledì scorso a Penzale di Cento, ma a Bondeno ha lasciato un forte ricordo di identità ed impegno: "Una persona speciale, un pilastro della Asd Tiro a Segno sezione di Bondeno. La nostra vicinanza alla famiglia per il lutto improvviso". Così il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Roberto Testoni, consigliere per diversi anni della Asd Tiro a Segno di Bondeno, direttore e istruttore di tiro. Un lutto che colpisce la sezione tiro a segno di Bondeno, dove Testoni è stato uno storico tesserato ininterrottamente dal 1983, ricoprendo diversi ruoli, tra i quali quello di consigliere nel consiglio direttivo dell’ASD. "Di Roberto conserveremo il suo ricordo di persona sempre cordiale e sorridente – sottolinea il consiglio direttivo del Tiro a segno di Bondeno - in ogni momento pronto a sdrammatizzare".