Saletti: "Un’estate dedicata ai grandi eventi Il futuro è la Rocca"

"Un paese che ha dimostrato di essere in grado di ospitare grandi eventi e che, da queste conferme, programma per il prossimo futuro la promozione del territorio". Simone Saletti (nella foto), sindaco di Bondeno, dopo le oltre quattromila presenze di Scorre il Festival, la tenuta di parcheggi, delle strutture recettive e dei piani di sicurezza, mette sul tavolo i punti di forza e guarda al futuro puntando sulla Rocca Possente. Quale è la ricetta vincente? "Incentivare associazioni e privati – risponde il sindaco –. E’ un’impostazione che portiamo avanti da tempo. Abbiamo iniziato due anni fa ad aumentare i contributi anche alle frazioni per incentivare le iniziative su tutto il territorio e non solo in centro storico". Tra gli obiettivi fare in modo che le spese riversino benefici sul territorio: "I costi sono legati soprattutto ai piani della sicurezza – ammette – ma per far si che Bondeno rimanga ad essere un territorio effervescente, vivo di eventi, è fondamentale mettere in campo tutto quello che appare burocrazia, che impegna molto gli uffici, ma che di fatto garantisce la sicurezza". La Rocca possente di Stellata si conferma un gioiello di storia e di cultura, immerso un paesaggio di golena unico, sul grande fiume che unisce. E’ stata aperta eccezionalmente in occasione di Scorre il Festival, ma ora è di nuovo chiusa perchè sta per ripartire il cantiere, di 270 mila euro, che completerà l’ultimo stralcio dei lavori post terremoto. "La Rocca tornerà ad essere un grande contenitore non solo museale – sottolinea Saletti – perché si presta davvero a diversi tipi di manifestazione. Penso anche al Bundan Celtic Festival ma non solo. Adesso puntiamo che i lavori termino il prossimo autunno".

c. f.