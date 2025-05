"Salgo a bordo per fare la spesa"

È vero che nel quotidiano si può evitare, ma la macchina rimane utile per le mansioni più impegnative, come specifica Giorgio Guarnieri: "La macchina è un mezzo di trasporto che uso poco, a dire la verità. Abitando in centro, in zona Acquedotto, penso che utilizzare la macchina renda solo gli spostamenti più complicati. L’unico mio problema è che quando gioca la Spal devo parcheggiarla nelle zone giuste. Ora come ora utilizzo la macchina solo per fare spesa o per portare mia mamma a fare delle visite mediche. Questo però mi ha costretto ad acquistare un nuovo modello per via delle nuove leggi sull’inquinamento. Mi è costato parecchio".