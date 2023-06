Salgono sul palco ‘The Lumineers’ Sere tra note e sapori

Uno spuntino pre o post concerto, una birra in compagnia con sconti dedicati per il pubblico degli artisti. Partnership tra Ferrara Summer Festival e alcune attività del centro storico per consentire al pubblico degli eventi musicali di vivere la città anche oltre gli orari dei concerti, trovando servizi aperti e ristorazione. All’iniziativa ‘Loves Ferrara’ aderiscono: Seven, Giori, Macaco, Tiffany, Antico caffè, Perbacco e Apelle (bar, pub e birrerie). Tra i ristoranti Antica maremma, Osteria degli ulivi, Cusina e Butega. L’elenco è aperto a nuovi adesioni. La rassegna ospiterà in piazza Trento Trieste The Lumineers (oggi), quindi nomi come Eros Ramazzotti, i Black Eyed Peas, Lazza, Salmo, Giorgia, Gianni Morandi e Madame, in un lungo elenco di appuntamenti fino al 21 luglio.