Salina e Boldini, nuovi ponti. Negri: "Realizzazioni in corso"

COMACCHIO

Nuovi ponti sono in fase di realizzazione nel Comacchiese. L’Amministrazione comunale, mercoledì, ha tracciato un punto della situazione rispetto ai cantieri avviati sul territorio. Per quanto concerne il ponte della Salina, martedì scorso, è stato posato l’impalcato: una struttura in acciaio corten con travate ad unica campata. Come spiegano dal Comune, si tratta di "un progetto ed una esecuzione che hanno molto impegnato progettisti, uffici comunali, Enti ed imprese e non privi di problematiche dal punto di vista geologico e del contesto ambientale ove inserirsi". Sono in corso anche i lavori del nuovo ponte Boldini sul canale Logonovo tra i Lidi Estensi e Spina. Attualmente sono in fase di esecuzione le palificate a 60 metri di profondità per le nuove spalle e pile del ponte, che costituirà una struttura all’avanguardia con sistemi di dissipazione sismica. Una nuova struttura, quella che sta sorgendo tra le due località balneari (che sostituisce quella precedente, non più adeguata), allo scopo di migliorare la viabilità di collegamento. "L’Amministrazione Comunale procede con gli impegni presi per la sostituzione delle vetuste infrastrutture del territorio – afferma il sindaco Pierluigi Negri -. Due importanti cantieri stanno proseguendo, mentre sono pronti i progetti per altri interventi che auspichiamo possano accedere a finanziamenti ministeriali e regionali, cui li abbiamo candidati". Nelle scorse settimane dagli studi d’ingegneria incaricati, infatti, sono stati consegnati i progetti esecutivi dei nuovi ponti di Valle Capre, di viale degli Etruschi e di San Giuseppe (zona Pelandri).