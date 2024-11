Saline, fascino senza tempo. Boom di presenze: 1.500

COMACCHIO

Oltre 1.500 presenze, distribuite in 30 visite guidate. La stagione turistica estiva ha confermato il fascino e l’importanza della Salina di Comacchio come meta di ecoturismo, attirando numerosi visitatori da tutta Italia e dall’estero. Questa preziosa area naturalistica, gestita Cadf - La Fabbrica dell’Acqua, grazie alla convenzione con il Comune di Comacchio e in accordo con le direttive dell’Ente Parco Delta del Po, si distingue per la sua ricchezza ambientale e per il ruolo che ricopre nel preservare l’equilibrio idraulico del territorio. L’estate 2024, dunque, ha visto un afflusso consistente di turisti che hanno potuto apprezzare la bellezza e la storia di un luogo unico, anche grazie all’attenta guida del personale Cadf, che ha saputo offrire un’esperienza immersiva e formativa. Dopo tre stagioni di chiusura obbligata, causata dal crollo stradale che ne inibiva l’accesso, quest’anno, dopo la ricostruzione del ponte sulla strada esterna, finalmente è stato possibile riprendere le viste guidate all’interno dell’area. "L’inaugurazione della stagione turistica ha subito un leggero ritardo, con l’apertura al pubblico avvenuta solo alla fine di luglio – spiegano da Cadf -. Tuttavia, questo ritardo non ha influito negativamente sull’entusiasmo dei visitatori, che hanno risposto con grande partecipazione e curiosità. In molti hanno scelto di esplorare la Salina, affascinati dalla possibilità di scoprire un ecosistema unico a bordo di un piccolo trenino, ascoltando la storia del luogo e con l‘opportunità di osservare numerose specie di uccelli, tra cui centinaia di fenicotteri rosa".

Come ricordato dalla società, l’accesso all’area è consentito unicamente con l’accompagnamento di personale autorizzato e le visite guidate programmate si svolgono solo in alcuni giorni della settimana, per permettere "la conservazione di un ecosistema che necessita non solo di regolazioni idrauliche e monitoraggi costanti, ma anche di essere preservato dal di turismo di massa". Le attività proposte per la stagione 2024 si sono suddivise tra le esperienze in trenino, quelle a piedi e gli eventi speciali. Anche in occasione della Sagra dell’anguilla è stato proposto un programma intenso con escursioni più brevi, pensate per un pubblico diverso da quello estivo, caratterizzato da famiglie in vacanza. Per la prima volta, inoltre, è stato messo a disposizione dei turisti un modulo on-line per lasciare un riscontro sull’esperienza: "I feedback ricevuti hanno dipinto un quadro estremamente positivo dell’esperienza, con i turisti che hanno elogiato la competenza delle guide, la cura del territorio e la qualità delle informazioni fornite durante le visite". In inverno è possibile visitare la Salina a piedi, con gruppi organizzati di almeno 15 persone.

Valerio Franzoni