Salmo, eclettico e provocatorio Il rapper che conquista la città

Oggi evento clou al ’Ferrara summer festival’. In piazza Trento Trieste sbarca questa sera Salmo per una tappa del suo Summer Tour 2023. Idolo dei giovani e giovanissimi, rapper di successo seguito da oltre 2,5 milioni di follower. Il rapper ha scalato le classifiche italiane di vendita e di stream su Spotify ed è ormai uno degli artisti più apprezzati della scena mainstream, artista forse più controverso e dibattuto degli ultimi tempi. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50mila persone. L’artista conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco Flop, uscito il primo ottobre del 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming. Salmo ha iniziato la sua carriera musicale a 13 anni, incidendo le sue prime rime tra il 1997 e il 1998. Nel 1999 ha pubblicato i demo Premeditazione e dolo con i rapper Bigfoot e Scascio (con i quali formava il gruppo Premeditazione e Dolo), mentre nel 2004 ha pubblicato il primo demo da solista, intitolato Sotto pelle[2]. Un nome che va ad aggiungersi a quelli di Drusilla Foer con il concerto del 22 giugno, The Lumineers la scorsa settimana; Eros Ramazzotti il 5 luglio. Madame il 21 luglio e infine, Paul Kalkbrenner l’8 luglio per il Ferrara Summer VIbez, sempre in piazza Trento Trieste.